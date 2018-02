Orell Füssli: recul du résultat 2017 après un correctif de valeur de 8 mio CHF

(ajoute cours de clôture)Zurich (awp) - Dans le cadre de l'établissement de ses comptes 2017, Orell Füssli a découvert le besoin d'un correctif de valeur de 8 mio CHF sur Atlantic Zeiser. Ce correctif pèsera sur le résultat annuel du groupe, qui sera d'un ordre de grandeur de 6 mio CHF. Ces données ne sont pas encore vérifiées, selon l'entreprise. Sans ce correctif, le résultat annuel serait conforme aux attentes de la société, a-t-elle précisé lundi.Le groupe zurichois précise examiner "toutes les options stratégiques" pour sa filiale. Celle-ci est un fournisseur de solutions "Track & Trace" personnalisées et individualisées dans les domaines des séries de billets de banque, systèmes de cartes et emballages. En 2016, elle a généré un chiffre d'affaires de 73 mio CHF, un quart environ des ventes totales du groupe.Au 1er semestre 2017, Atlantic Zeiser n'a pas comblé les attentes, avec un recul de 28% de son chiffre d'affaires et une perte ebit de 1,6 mio CHF. A l'époque, le directeur de la division, Manfred Minich, avait cédé son poste, repris à titre intérimaire par le directeur général (CEO) du groupe, Martin Buyle.Au 2e semestre, la division visait une nette amélioration de ses recettes nettes et un résultat positif, avait-elle indiqué en août. Au niveau du groupe, Orell Füssli tablait sur un résultat similaire à celui du 2e semestre 2016.A part Atlantic Zeiser, les résultats des autres unités du groupe (impression de sécurité, librairie et édition) se situent dans le cadre des attentes, a précisé Orell Füssli. Les résultats détaillés seront publiés le 20 mars prochain.A la Bourse suisse, l'action Orell Füssli a reculé lundi de 0,9% à 112,00 CHF.an/cf/rp/buc(AWP / 19.02.2018 18h01)