Orell Füssli voit son bénéfice net se replier en 2017

Zurich (awp) - Orell Füssli a enregistré un bénéfice net en repli l'année dernière, avec des résultats mitigés selon les divisions. Alors que les activités d'impression sécurisée ont solidement progressé, la filiale Atlantic Zeiser a clairement manqué ses objectifs annuels et la vente de livres a continué d'évoluer dans un environnement difficile, a indiqué le groupe mardi.Le chiffre d'affaires s'est replié de 4% à 288,5 mio CHF, freiné par la vente de livres et les difficulté de la filiale Atlantic Zeiser.Le bénéfice opérationnel a essuyé un repli de près d'un tiers à 12,6 mio CHF, incluant des effets non récurrents négatifs de 5,3 mio. Le bénéfice net a été quasiment divisé par deux à 6,4 mio.Annoncé mi-février, le correctif de valeur de 8 mio CHF sur Atlantic Zeiser a pesé sur le résultat annuel du groupe. La filiale a été confrontée à un marché sur la retenue et à une faible performance des activités d'emballage. Les ventes ont reculé de 24% à 50,2 mio EUR, tandis que la perte opérationnelle a atteint 6,0 mio.Atlantic Zeiser fournit des solutions "Track & Trace" personnalisées et individualisées dans les domaines des séries de billets de banque, systèmes de cartes et emballages. La division doit faire l'objet d'une réorientation.L'impression sécurisée a vu sa productivité progresser, ce qui a permis d'atteindre une hausse des ventes de 7% à 129,8 mio CHF. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a progresser de manière plus que proportionnelle de 16% à 20,1 mio CHF.Les activités de vente de livres poursuivent leur transformation, ce qui leur a permis de contrecarrer un environnement de marché difficile. Les ventes ont essuyé un repli de 3% à 91,7 mio CHF. L'Ebit s'est replié de 20% à 1,6 mio.Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé de 4,00 CHF par action.Pour l'exercice en cours, la situation ira en s'affaiblissant sur le plan des revenus. Les mesures visant à réorienter la filiale Atlantic Zeiser devraient également peser.ol/al(AWP / 20.03.2018 08h20)