Orell Füssli voit son bénéfice net se replier en 2017

(ajoute commentaire du CEO, correctif de valeur précisé, cours de Bourse)Zurich (awp) - Orell Füssli a enregistré un bénéfice net en repli l'année dernière, avec des résultats mitigés selon les divisions. Alors que les activités d'impression sécurisée ont solidement progressé, la filiale Atlantic Zeiser a clairement manqué ses objectifs annuels et les ventes de livres ont continué d'évoluer dans un environnement difficile, a indiqué le groupe mardi.Le chiffre d'affaires s'est replié de 4% à 288,5 mio CHF, freiné par les ventes de livres et les difficultés de la filiale Atlantic Zeiser.Le bénéfice opérationnel a essuyé un repli de près d'un tiers à 12,6 mio CHF, incluant des effets non récurrents négatifs de 5,3 mio. Le bénéfice net a été quasiment divisé par deux à 6,4 mio. Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé de 4,00 CHF par action.Le correctif de valeur sur Atlantic Zeiser de 4,2 mio EUR a pesé sur le résultat annuel du groupe. La filiale a été confrontée à un marché sur la retenue et à une faible performance des activités d'emballage. Les ventes de l'unité ont reculé de 24% à 50,2 mio EUR, tandis que la perte opérationnelle a atteint 6,0 mio. Lors de l'exercice précédent, l'Ebit s'était inscrit à 1,8 mio.La division doit faire l'objet d'une réorientation et différentes options stratégiques sont à l'étude. "La vente de certaines parties de la division est une option", a affirmé le directeur général (CEO) Martin Buyle. L'objectif est de ramener le segment dans la zone bénéficiaire de manière durable.Les mesures à l'étude ont pour objectif de réduire la complexité. Atlantic Zeiser fournit des solutions "Track & Trace" personnalisées et individualisées dans les domaines des séries de billets de banque, systèmes de cartes et emballages. "Nous ne sommes probablement pas les bons propriétaires pour tous les segments", a souligné le CEO.L'impression sécurisée a vu sa productivité progresser, ce qui a permis d'atteindre une hausse des ventes de 7% à 129,8 mio CHF. Le bénéfice opérationnel (Ebit) a progressé de manière plus que proportionnelle de 16% à 20,1 mio CHF.VENTE DE LIVRES À LA PEINELes activités de vente de livres poursuivent leur transformation, ce qui leur a permis de contrecarrer un environnement de marché difficile. Les ventes ont essuyé un repli de 3% à 91,7 mio CHF. L'Ebit s'est replié de 20% à 1,6 mio.Dans l'édition, les revenus ont progressé de 3% l'année dernière, grâce au segment livres spécialisés. Les exportations sont quant à elles restées stables.Pour l'exercice en cours, la situation ira en s'affaiblissant sur le plan des revenus. Les mesures visant à réorienter la filiale Atlantic Zeiser devraient également peser. La société devrait fournir des informations sur ses intentions pour cette filiale dans le courant du premier semestre.Vers 13h25, le titre Orell Füssli lâchait 1,8% à 111,0 CHF dans un SPI en hausse de 0,15%.ol/al(AWP / 20.03.2018 14h00)