Orior détient 88,9% de toutes les actions de Thurella

Zurich (awp) - Le groupe Orior détient actuellement 88,93% de toutes les actions nominatives de Thurella ainsi que des droits de vote au terme de l'offre d'achat ayant pris fin le 24 avril, selon les résultats provisoires du groupe alimentaire publiés mercredi.La période supplémentaire d'acceptation des actions restantes sur le marché ira du 26 avril au 11 mai. L'entreprise zurichoise propose 150 francs par action Thurella, moins le dividende, indique le communiqué.Thurella, basée dans l'est de la Suisse près de Romanshorn, détient les jus de fruits et légumes de la marque suisse Biotta ainsi que ceux de son homologue allemand Gesa. Les deux fabricants sont réputés pour leurs boissons naturelles et sans additif.Au premier semestre 2017, Thurella, qui emploie près de 70 personnes, a enregistré des ventes de 14,2 millions de francs et un bénéfice net de 0,7 millions.lk/jh(AWP / 25.04.2018 08h03)