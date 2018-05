Orior détient plus de 95% des actions de Thurella

Zurich (awp) - A l'issue du délai supplémentaire de son offre publique d'achat (OPA) sur Thurella vendredi dernier, Orior détient désormais 98,29% des actions nominatives du fabricant de jus de fruits et de légumes. Sans tenir compte des titres repris aux principaux actionnaires de Thurella, Orior a acquis sur le marché 134'095 actions au prix de 150 francs, moins un dividende de 2 francs versé par Thurella à ses actionnaires début mai, indique lundi le groupe alimentaire zurichois.L'OPA publiée le 26 mars dernier et qui s'est achevée le 24 avril dernier, comprenait un délai supplémentaire courant du 26 avril au 11 mai, précise Orior. Le paiement des actions acquises durant toute la période de l'offre interviendra jeudi prochain. Le fabricant thurgovien de jus de fruits et de légumes biologiques, dont ceux de la marque Biotta, sera entièrement intégré au sein d'Orior.vj/jh(AWP / 14.05.2018 08h01)