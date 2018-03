Orior enregistre une croissance tous azimuts en 2017, rachète les jus Biotta

Zurich (awp) - Le groupe alimentaire Orior est parvenu à améliorer ses résultats à tous les niveaux en 2017, a-t-il annoncé jeudi. Le groupe zurichois s'est également emparé du fabricant de jus de fruits et légumes Thurella, qui produit notamment les boissons Biotta. La rémunération des actionnaires a été légèrement relevée.Le chiffre d'affaires net d'Orior a bondi de 10,9% à 585,5 mio CHF. Concernant la rentabilité, le groupe a dégagé un résultat d'exploitation (Ebit) en hausse de 11,5% à 39,2 mio et un bénéfice net en progression de 12,8% à 32 mio, selon un communiqué. La marge opérationnelle est restée stable à 6,7%.Ces chiffres clés sont quasiment conformes aux prévisions des analystes interrogés par AWP. Le dividende proposé de 2,17 CHF a été agrémenté de huit centimes par rapport à 2016. Le marché attendait une rémunération quasi identique, à un centime près.Orior a signé un contrat pour reprendre 65% de la société Thurella et a lancé une offre sur les titres restants. L'entreprise zurichoise propose 150 CHF par action Thurella, moins le dividende de 2 CHF par titre. L'opération, financée par les fonds propres du groupe, est soutenue par le conseil d'administration et la direction de Thurella.al/rp(AWP / 01.03.2018 06h55)