Orior lance un placement de jusqu'à 592'499 actions

Zurich (awp) - Le groupe alimentaire Orior a lancé le placement de jusqu'à 592'499 nouvelles actions via une procédure accélérée de livre d'ordres. Le montant levé permettra de financer l'acquisition de Thurella, le fabricant de jus de fruits et légumes bio. Le capital-actions d'Orior sera ainsi augmenté de 9,99% au maximum, précise l'entreprise mardi.Chaque titre placé aura une valeur nominale de 4,00 CHF et fait partie du capital autorisé de la société. Cette transaction est destinée uniquement à des investisseurs institutionnels, précise le communiqué.Les nouvelles actions devraient être négociées à partir du 8 mars à la Bourse suisse, prévoit Orior. Le résultat du placement sera quant à lui communiqué à la fin de la constitution du livre d'ordres mercredi.lk/rp(AWP / 06.03.2018 18h30)