Orior place près de 600'000 nouvelles actions, Nebag en acquiert 100'000

Zurich (awp) - Le groupe alimentaire Orior a indiqué mercredi avoir placé 592'499 nouvelles actions auprès d'investisseurs institutionnels, au prix unitaire de 75,50 CHF. Le produit brut de l'opération, qui se monte à 44,7 mio CHF, devrait servir à l'acquisition du producteur de jus de fruits et légumes bio Thurella annoncée la semaine dernière dans la foulée des résultats annuels, rappelle l'entreprise.Les nouvelles actions devraient voir leur cotation débuter ce jeudi 8 mars sur SIX Swiss Exchange. Leur livraison est prévue pour le lendemain contre le paiement du prix de souscription, précise Orior dans son communiqué. Elles seront assimilées aux actions existantes et donneront droit au dividende pour l'exercice 2017.Dans un communiqué distinct, la société de participations Nebag indique s'être portée acquéreur de 100'000 titres nouvellement émis, et détenir désormais 1,53% du capital-actions du groupe Orior. Après la scission prévue de la division immobilière de Thurella, Nebag deviendra le principal actionnaire minoritaire de la société immobilière qui sera créée. Nebag est actuellement le principal actionnaire du producteur de jus bio.Orior a également signalé l'acquisition par EGS Beteiligungen de 62'000 nouvelles actions. Les deux investisseurs ont souscrit une clause de lock-up, s'engageant à ne pas céder les titres nouvellement acquis pour une durée 90 jours, sous réserves des exceptions d'usage.buc/lk(AWP / 07.03.2018 08h05)