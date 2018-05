Ouest de l'Afghanistan: les talibans attaquent la ville de Farah

Hérat (Afghanistan) - Des combats intenses se déroulaient mardi dans la ville de Farah, dans l'ouest de l'Afghanistan, où les talibans ont lancé dans la nuit une vaste offensive, ont témoigné des habitants.L'attaque a démarré aux alentours de minuit et les insurgés se sont emparés d'un district et d'une partie d'un autre, a déclaré à l'AFP une membre du conseil provincial, Jamila Amini depuis Farah, capitale de la province du même nom."Des combats intenses se poursuivent à l'intérieur de la ville et des avions ont tout juste commencé à bombarder les positions talibanes", a-t-elle dit.Les talibans ont appelé dans un communiqué les habitants à rester chez eux et à "garder leur calme".Le ministère de la Défense a affirmé de son côté que l'armée afghane avait repoussé les assaillants et que "les forces de sécurité (étaient) en train de pourchasser l'ennemi"."Le bruit des explosions et des tirs couvre la ville", a témoigné un habitant se présentant sous le nom de Bilal, précisant qu'il voyait de la fumée s'élever d'un quartier abritant un bâtiment des services de renseignement.Farah est une province reculée de l'Afghanistan, où la culture du pavot est répandue et qui a été le théâtre d'intenses combats ces dernières années.Les insurgés ont essayé à trois reprises de s'emparer de la capitale provinciale en 2017, selon le réseau d'analystes Afghanistan Analysts Network. Farah doit en outre accueillir un tronçon du gazoduc TAPI (Turkménistan, Afghanistan, Pakistan et Inde).Cette nouvelle attaque intervient alors que les talibans ont récemment lancé leur offensive de printemps, multipliant les assauts contre les forces de sécurité afghanes, en ce qui s'apparente à un rejet tacite d'une récente offre de pourparlers de paix de la part du président Ashraf Ghani.Cette offensive, nommée Al Khandaq, vise à "écraser, tuer et capturer les envahisseurs américains et leurs partisans", avaient indiqué les insurgés fin avril.(©AFP / 15 mai 2018 06h35)