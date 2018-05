Ouganda: 48 personnes tuées dans un accident de la route

Kampala - Quarante-huit personnes, dont 16 enfants, sont décédées dans un accident impliquant un tracteur roulant feux éteints, un bus et un camion, sur une route du nord de l'Ouganda, a annoncé samedi la Croix-Rouge ougandaise."Le bilan est désormais de 48 morts, dont 16 enfants", a déclaré à l'AFP Irene Nakasiita, une porte-parole de la Croix-Rouge ougandaise.L'accident, un des plus meurtriers en Ouganda ces dernières années, a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi vers 20H30 (18H30 GMT) dans le district de Kiryandongo, à environ 220 kilomètres au nord de la capitale Kampala, a indiqué un porte-parole de la police, Emilian Kayima, qui a, lui, fait état d'un bilan d'au moins 22 morts.Selon des sources concordantes, le bus, qui avait quitté la ville de Lira plus tôt dans la soirée, a touché l'arrière du tracteur, qui roulait feux éteints, en essayant de le dépasser. Renversé, le bus a ensuite glissé sur la route pour aller percuter de face un camion transportant des casiers de bière et qui arrivait dans l'autre sens.M. Kayima a ajouté que les chauffeurs des véhicules sont tous les trois décédés dans l'accident, et que 14 personnes ont par ailleurs été blessées. Ces dernières ont été transportées par hélicoptère vers la capitale Kampala.En raison du mauvais état des véhicules et des routes, ainsi que de conduites dangereuses, l'Ouganda affiche un des pires bilans au monde en termes de sécurité routière.Plus de 9.500 personnes sont mortes dans des accidents de la route en Ouganda de 2015 à 2017, estime le ministère des Transports, selon lequel la situation empire chaque année.En 2015, les 900 employés du département chargé de la construction et de l'entretien des routes avaient tous été licenciés par le président Yoweri Museveni en personne, qui les tenait pour responsables du piteux état du réseau routier ougandais.(©AFP / 26 mai 2018 13h38)