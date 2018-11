Ouverture du festival international du film de Marrakech

Marrakech (Maroc) - Après une année blanche, le Festival international du film de Marrakech (FIFM), s'est ouvert vendredi sous le signe des stars, avec la présence annoncée de grands noms comme Martin Scorsese, Robert De Niro, Robin Wright, Monica Bellucci ou Guillermo Del Toro."Je suis entouré de gens qui sont mes héros", a plaisanté à l'ouverture du festival le réalisateur américain James Gray qui préside un jury très cosmopolite pour cette 17e édition.La grande cérémonie organisée au Palais des congrès de Marrakech était diffusée en direct sur la place très touristique de Jemaa el-Fna, noire de monde.Dans le jury siègent les actrices indienne Ileana d'Cruz et américaine Dakota Johnson, les réalisatrices libanaise Joana Hadjithomas, marocaine Tala Hadid et britannique Lynne Ramsay ainsi que les cinéastes français Laurent Cantet et mexicain Michel Franco et l'acteur allemand Daniel Brühl.Ils devront départager les 14 films en compétition officielle venus de 13 pays pour l'Etoile d'Or du festival (Allemagne, Autriche, Bulgarie, Serbie, Argentine, Mexique, USA, Chine, Japon, Égypte, Maroc, Tunisie, Soudan).Lors du dernier festival, en 2016, c'est le réalisateur chinois Zang Qiwu qui avait reçu le Grand prix pour son film "The donor".L'édition 2017 avait été annulée après le départ sa directrice, Mélita Toscan du Plantier, après quatorze ans d'exercice. La productrice a conservé un poste de conseillère dans le comité d'organisation.Au total, environ 80 films de 29 pays seront projetés pendant le festival prévu jusqu'au 8 décembre.Les traditionnelles séances à ciel ouvert sur la place Jemaa el-Fna permettront au grand public de voir tous les soirs des films populaires, avec parfois la présence de stars comme Monica Bellucci.Le festival a prévu plusieurs soirées d'hommage pour célébrer les carrières de l'acteur américain Robert de Niro, de l'actrice américaine Robin Wright, du Marocain Jillali Ferhati et de la réalisatrice française Agnès Varda qui a été très applaudie lors de la cérémonie d'ouverture.(©AFP / 30 novembre 2018 20h59)