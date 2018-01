Tachkent - L'influent et redouté chef des services de sécurité de l'Ouzbékistan, Roustam Inoïatov, a été remplacé, ont rapporté mercredi des médias d'Etat, un nouveau signe des changements initiés par le président de ce pays d'Asie centrale depuis la mort de son prédécesseur.Roustam Inoïatov, 73 ans, "a été démis de ses fonctions", après avoir dirigé le service de sécurité nationale (SNB) pendant 23 ans, a indiqué le journal public Halk Sozi.Il a été remplacé par Ikhtiïor Abdoullaïev, ancien procureur général de cette ex-république soviétique, selon la même source.M. Inoïatov était considéré comme l'une des personnes les plus influentes en Ouzbékistan lors du décès en 2016 du président Islam Karimov, qui a dirigé cette ex-république soviétique d'une main de fer pendant plus d'un quart de siècle.Mais son influence a fortement baissé depuis que son successeur, Chavkat Mirzioïev, a commencé à renforcer son pouvoir, et nommé l'année dernière ses alliés aux postes-clés de ministres de la Défense et de l'Intérieur.Cette décision témoigne que le président Chavkat Mirzioïev est devenu "le vrai maître de la république", estime l'analyste indépendant Kamoliddine Rabbimov, basé en France."Il y aura de grands changements maintenant. Le mandat du service de sécurité national sera réduit", a-t-il assuré à l'AFP dans un commentaire écrit.Fin décembre, Chavkat Mirzioïev avait appelé à réformer le service de sécurité nationale pour bien "assurer la sécurité extérieure et intérieure".Premier ministre de 2003 à 2016, Chavkat Mirzioïev a été associé de longue date au pouvoir d'Islam Karimov. Depuis sa nomination, il a donné de timides signes d'assouplissement du régime : il a gracié une dizaine de prisonniers politiques et affirmé vouloir réformer l'économie ouzbèke, entièrement sous contrôle de l'Etat.Il avait également annoncé la suppression des visas pour les ressortissants de 27 pays, une mesure elle aussi perçue comme un signe d'ouverture pour ce pays d'Asie centrale, mais qui a finalement été reportée.(©AFP / 31 janvier 2018 15h55)