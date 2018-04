Oxatis espère lever 10 M EUR pour son entrée en Bourse

EURONEXT

Paris - La société française Oxatis, qui développe des sites marchands en ligne pour les PME, a annoncé jeudi vouloir lever 10 millions d'euros dans le cadre de son introduction à la Bourse de Paris qui doit l'aider à "doubler de taille".La somme récoltée à l'occasion de cette opération pourrait monter jusqu'à environ 13,2 millions d'euros si la clause d'extension et l'option de surallocation sont intégralement exercées, précise le groupe dans un communiqué.Le groupe, fondé en 2011 à Marseille, a fixé la fourchette de son prix d'entrée sur Euronext entre 9,14 euros et 12,36 euros par action.L'offre démarre ce jeudi et court jusqu'au 18 avril pour les particuliers en France et jusqu'au 19 avril pour les investisseurs institutionnels en France et à l'étranger. Les actions devraient commencer à s'échanger sur Euronext le 24 avril.Otaxis a développé une plateforme technologique qui apporte aux PME des services "pour réussir dans l'e-commerce" "sans les contraintes liées à l'hébergement, à la sécurité, aux mises à jour, etc.".La société, qui compte 175 collaborateurs, a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros, en hausse de 31% par rapport à 2016. Implantée en Espagne, au Royaume-Uni et en Italie, elle réalise près de 20% de son activité à l'international.Oxatis veut accélérer son développement à l'étranger avec des "prises de position sur de nouveaux pays européens à fort potentiel".La société marseillaise entend "doubler de taille" et "franchir le cap des 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dès 2020, soit une croissance annuelle moyenne de 25% à 30%".L'entreprise n'est pas encore rentable mais elle s'est fixée l'objectif de dégager un excédent brut d'exploitation "dès 2020 et d'afficher à cinq ans une marge d'exploitation à deux chiffres".as/pid/nth(©AFP / 05 avril 2018 06h58)