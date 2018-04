PIB vaudois: l’embellie se confirme

Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les signes d’amélioration de la conjoncture vaudoise se multiplient. Les dernières prévisions du FMI indiquent un raffermissement de l’économie mondiale, le franc continue de s’affaiblir face à l’euro et la plupart des indicateurs de l’activité dans les branches du canton progressent. Le PIB vaudois est attendu en hausse de 2,5% cette année, selon les dernières prévisions calculées par le CREA et publiées par la BCV, l’État de Vaud et la CVCI. L’an prochain, la croissance devrait rester solide, à 1,9%.