PKB sanctionnée par la Finma pour ses activités douteuses au Brésil

Zurich (awp) - La banque privée PKB a écopé d'une sanction de plus de 1,3 mio CHF par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés (Finma) pour son implication dans le méga-scandale de corruption autour du géant pétrolier brésilien Petrobras. Dans un communiqué diffusé jeudi, l'établissement tessinois se dit satisfait de la décision rendue par le régulateur.La décision de la Finma prévoit la restitution de 1,33 mio CHF correspondant à une partie des revenus encaissés par PKB pour la "gestion des relations qui se sont révélées problématiques".La banque, qui prétend avoir "toujours appliqué les standards les plus élevés", parle de "première" et dit avoir été "abusée par un employé malveillant".La direction de PKB souligne "que de nombreuses banques suisses et étrangères ont aussi été impliquées dans cette affaire et que les faits se sont déroulés il y a plusieurs années".La décision de la Finma ne devrait pas avoir d'impact sur les activités de la banque, ni sur le plan opérationnel, ni sur le plan financier, les coûts de la procédure ayant été provisionnés dans les comptes 2017. La banque dispose en outre d'un ratio de fonds propres durs (Tier 1) de 24%, nettement supérieur aux exigences légales.buc/jh(AWP / 01.02.2018 15h51)