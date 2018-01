PME: les perspectives d'exportation à un plus haut historique

Zurich (awp) - Les petites et moyennes entreprises (PME) suisses ont le moral au beau fixe concernant leurs perspectives d'exportation. Selon un sondage de l'association Switzerland Global Enterprise (S-GE), publié jeudi, presque 62% des sociétés interrogées tablent sur une progression des ventes à l'étranger en début d'année.Ces attentes positives se situent à un niveau inédit depuis le début du sondage en 2010, l'indicateur de S-GE se plaçant à 77,1 points. Elles sont corroborées par le baromètre des exportations de Credit Suisse qui suggère une croissance des exportations de 4% pour 2018, favorisée par la reprise du secteur industriel en Europe et aux Etats-Unis, selon un communiqué.Cet indicateur se situe à une valeur supérieure à celles relevées lors de l'envolée conjoncturelle de 2004-2007 et de la reprise industrielle de 2010-2011."L'évolution des taux de change et des prix est aussi encourageante. L'affermissement de l'euro, s'il se confirme sur la durée, et l'inflation, toujours assez forte dans les principaux marchés export, devraient renforcer la compétitivité des PME suisses", ont estimé Credit Suisse et S-GE.Selon ces derniers, "alors que l'industrie suisse affichait des résultats encore mitigés en 2015 et 2016 à cause du franc fort essentiellement, elle devrait retrouver le cap de la croissance en 2018 et même redynamiser l'ensemble de l'économie suisse".L'Allemagne demeure le premier marché d'exportation des PME helvétiques. Près de 78% d'entre elles veulent y vendre leurs biens ou services au premier semestre. Viennent la France, citée par 64% des entreprises interrogées, les Etats-Unis (54%), l'Italie et l'Autriche (53%).Sur les six prochains mois, 43% des PME suisses veulent exporter en Chine, en Espagne et au Royaume-Uni, et 41% en Scandinavie et aux Pays-Bas.al/lk(AWP / 25.01.2018 09h30)