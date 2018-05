Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Lorsqu’il s’agit d’égalité entre femmes et hommes, le monde politique suisse déploie moult stratagèmes pour retarder ou refuser la moindre mesure concrète. Au lieu de mettre un terme à la discrimination salariale, les élu-e-s et partis bourgeois répètent inlassablement le même laïus en s’opposant à la moindre esquisse d’avancée, malgré le fait que l’égalité figure expressément dans notre Constitution depuis 37 ans ! En ce 1er mai, des dizaines de milliers de femmes et d’hommes se rassembleront et défileront à travers toute la Suisse pour que cette injustice cesse enfin. Continuer