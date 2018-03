Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L’inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a décidé aujourd’hui d’autoriser la remise en service de la centrale de Beznau. Elle fait ainsi totalement fi de l’âge canonique et des nombreux déficits de la centrale, notamment au vu des fissures constatées et des valeurs limites non respectées. Avec cette décision, l’autorité, théoriquement chargée de garantir la sécurité des centrales atomiques, a tout simplement choisi de considérer les questions de santé publique et de sécurité comme secondaires. Continuer