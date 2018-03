Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Plutôt que d’apporter d’importantes et nécessaires améliorations à la Loi fédérale sur les prestations complémentaires (PC), le Conseil national s’est contenté la semaine dernière de couper dans les subsides desquels tant de gens, qui ont à peine de quoi subvenir à leurs besoins, dépendent pour vivre. « Ne faites pas ça ! » exhortent les nombreuses et nombreux signataires de la lettre ouverte adressée aujourd’hui à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E), exigeant de cette dernière qu’elle corrige la décision du Conseil national. Continuer