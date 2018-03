Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les résultats des votations cantonales, dans les cantons de Fribourg et de Schwytz, parlent d’une même voix : plus de transparence dans le financement du monde politique ! Pour Rosmarie Quadranti, conseillère nationale (PBD), « le parlement est aujourd’hui interpellé : les signaux lancés par la population doivent être pris en compte et l’initiative fédérale sur la transparence doit être soutenue ! » Continuer