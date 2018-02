Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le papier d'analyse « Économie pour toutes et tous » était au centre des débats à l'ordre du jour de l'Assemblée des délégué-e-s du PS Suisse, papier qui servira de base au nouveau concept économique du PS. Lors de cette assemblée, les deux co-secrétaires générales Leyla Gül et Flavia Wasserfallen ont fait leurs adieux aux délégué-e-s, et leurs successeurs, Rebekka Wyler et Michael Sorg, ont été élus à l'unanimité. L'Assemblée a enfin pris position sur les objets soumis à votation le 10 juin prochain : les délégué-e-s ont décidé, par 90 voix contre 49, de rejeter l'initiative baptisée « Monnaie pleine » et, par 90 OUI et 36 non, d'accepter la loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr).