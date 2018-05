Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le PS Suisse est profondément ému par le décès du conseiller national Alexander Tschäppät. L’ancien président de la ville de Berne fut, durant des décennies, une figure emblématique du socialisme suisse. Son décès prématuré est une perte inestimable pour le PS, pour la ville de Berne et pour la Suisse. Le PS Suisse adresse à sa famille et à ses proches ses condoléances les plus sincères. Continuer