C’est avec les membres intéressés par cette thématique et aux côtés d’expert-e-s, que le PS Suisse et l’Union syndicale suisse (USS) ont échangé sur la question du pouvoir de cogestion dans notre pays et sur ses possibilités de développement. Pour Barbara Gysi, conseillère nationale (SG) et vice-président du PS Suisse, « dans une économie évoluant aussi vite, il est nécessaire d’offrir des possibilités concrètes de cogestion aux collaboratrices et collaborateurs. Ce n’est qu’ainsi que des solutions équitables et d’avenir pour être trouvées ». Des réflexions se sont ainsi tenues durant deux jours à Berne. Continuer