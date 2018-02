Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Dans le cadre de la révision du droit de la société anonyme, le PS combattra avec conviction les revendications du co-rapport en matière de politique fiscale de la Commission de l’économie et des redevances (CER) lors de la séance d’aujourd’hui de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N). Avec ces revendications, la droite pratique une politique clientéliste démesurée et arrogante. Les cadeaux fiscaux prévus au bénéfice exclusif des plus riches actionnaires et des plus grosses entreprises coûteraient plus de 2,3 milliards de francs à la collectivité. Avec une politique aussi aveugle que clientéliste, les partis bourgeois sont sûrs de foncer droit dans le mur avec leur projet fiscal 17 ! Continuer