Les travailleurs et travailleuses âgés connaissent une situation difficile sur le marché du travail. Lorsqu’ils sont confrontés au licenciement, ils ne retrouvent que très difficilement une nouvelle place de travail et sont par conséquent poussés vers le chômage. Or, toutes les propositions qui ont été faites jusqu’ici dans le but d’améliorer leur situation se sont heurtées au refus des partis bourgeois qui préfèrent faire la sourde oreille. Preuve en est le refus de la majorité de droite de la Commission des affaires juridiques du Conseil National (CAJ-N) de l’initiative parlementaire du conseiller national bernois Corrado Pardini demandant une protection contre le licenciement pour les travailleurs et travailleuses de plus de 55 ans. Continuer