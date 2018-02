Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Les récentes révélations de magouilles comptables de la Poste démontrent la nécessité d’actions et des mesures immédiates dans le domaine du service public. Pour Mathias Reynard, conseiller national (VS), « le monde politique doit à nouveau être actif auprès des anciennes régies et leur rappeler leur mission première ! Il n’est pas admissible que celles-ci placent la rentabilité au centre de leurs activités, aux dépens de l’intérêt public ». Continuer