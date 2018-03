Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil fédéral propose un simulacre de votation populaire afin de déterminer si la Suisse a absolument besoin de forces aériennes. Pour Pierre-Alain Fridez, conseiller national (JU), « ce simulacre de votation n’apporte aucune clarification sur le fait de remplacer de manière anticipée les actuels F/A-18 ou si leur durée de vie ne pouvait être simplement prolongée. » Le PS exige que le Conseil fédéral reste sur sa démarche précédente sur la question de l’achat d’avions de combat et soumette à la population un projet concret, et non une vague question de principe. Continuer