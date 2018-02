Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La suppression de places de travail prévue au sein de l’ATS n’est que l’un des nombreux exemples des menaces qui pèsent actuellement sur notre panorama médiatique. Nous assistons ces temps à de plus en plus de fusions contraintes, accompagnées de suppressions d’emplois. Il est grand temps que le monde politique prenne plus fortement conscience de ses responsabilités et instaure des conditions-cadres à même de préserver un paysage médiatique aussi varié que possible. Le PS prend cet objectif vraiment très au sérieux lors de la session préparatoire du Groupe socialiste aux Chambres fédérales, le Parti a adopté une motion au nom du Groupe, contenant des exigences claires. En conséquence de quoi une résolution du Comité directeur sur ce thème sera discutée et adoptée lors de l’Assemblée des délégué-e-s du 24 février prochain. Continuer