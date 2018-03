Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Suite aux débats au Conseil national, la situation est claire : la droite parlementaire, avec ses propositions de coupes financières, s'en prend, une fois de plus, aux plus faibles. Ainsi, tous les points qui apparaissaient comme positifs pour le PS ont été rejetés ou fortement édulcorés. Pour Rebecca Ruiz, conseillère nationale (VD), « des coupes ont été faites sur le dos des gens pour qui cet argent permet à peine de couvrir les besoins vitaux. Cette approche est injuste et inacceptable ».