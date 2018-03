Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Facebook et ses acolytes doivent être mieux mis à contribution sur les questions des crimes de haine et autres délits pénaux sur les réseaux sociaux. Ceux-ci ne doivent plus pouvoir se cacher derrière des frontières nationales pour y échapper. En ce sens, la Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) a déposé, vendredi dernier, une motion de commission, inspirée très directement d’une proposition du président du PS Suisse et conseiller aux États (FR), Christian Levrat. Continuer