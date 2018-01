Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

La commission pour la science, l’éducation et la culture du Conseil des États (CSEC-E) a voté aujourd’hui l’entrée en matière concernant la transparence salariale. Certes, le problème de la discrimination salariale des femmes reste entier, mais une partie de la droite le reconnait enfin comme tel et se montre même prête à soutenir le PS dans ses efforts visant à supprimer l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Continuer