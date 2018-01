Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

L'annonce du retrait de la conseillère aux Etats Pascale Bruderer pour la fin de la législature 2019, est une lourde perte pour le PS comme pour la politique suisse en général. « Avec Pascale Bruderer, c'est une politicienne aussi qualifiée qu'appréciée qui quitte la scène politique nationale », déclare ainsi le président du PS Christian Levrat. « Je me réjouis cependant de notre collaboration au Conseil des Etats pour les deux prochaines années. Au nom du PS Suisse, je tiens dès à présent à remercier Pascale Bruderer pour tout l'engagement dont elle a su faire preuve en faveur d'une Suisse plus sociale et ouverte au monde, et lui souhaite tout le meilleur pour son avenir tant professionnel que personnel. » Continuer