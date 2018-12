Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Numérisation, mondialisation, crise climatique - dans le contexte de ces défis majeurs, le PS Suisse a débattu et adopté son nouveau concept économique « Notre économie », au premier jour de son Congrès à Brugg/Windisch (AG). Le concept de politique économique, élaboré dans le cadre d’un processus participatif et soutenu démocratiquement par la base du parti, définit les domaines d’action les plus importants pour les dix prochaines années. Continuer