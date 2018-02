Pour lire cette news dans son intégralité, veuillez cliquer ici

Le Conseil des États était censé discuter de la Loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes aujourd’hui. Il s’agissait de la première tentative sérieuse de combattre la discrimination salariale que subissent les femmes, interdite par notre Constitution depuis maintenant 37 ans et pourtant toujours aussi présente. Mais plutôt que de contribuer à une avancée et à des progrès en la matière, une courte majorité a décidé de renvoyer la proposition en Commission — autrement dit : aux calendes grecques ! Continuer