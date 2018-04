PSA abandonne la plateforme Renault pour des utilitaires Opel

Le groupe PSA a annoncé mercredi une augmentation de ses capacités de production de véhicules utilitaires sur son site britannique de Luton et l'abandon de la plateforme Renault pour ses modèles Opel et Vauxhall Vivaro.Le deuxième constructeur automobile européen, qui revendique le titre de leader sur le segment des utilitaires, explique qu'il a besoin "de renforcer ses capacités de production" de camionnettes compactes, dans un communiqué.Un "projet d'accord de performance négocié entre le syndicat Unite et le site de Luton" a notamment permis la décision d'investissement qui portera la capacité de ce site britannique à 100.000 véhicules par an."Ce plan de performance a été rendu possible grâce au dialogue social responsable avec le syndicat Unite, garantissant une flexibilité dans la production, et grâce au soutien des autorités nationales et locales (...) et ce, malgré les incertitudes liées au Brexit", estime le constructeur français.En 2017, Luton a produit 60.000 Opel et Vauxhall Vivaro, selon PSA. Le groupe français précise que l'usine produira ces mêmes modèles à partir de l'an prochain sur sa plateforme EMP2 adaptée aux utilitaires.Jusqu'ici, un accord liait Opel et Vauxhall à Renault pour les utilitaires, les Vivaro étant produits à Sandouville (Seine-Maritime) et partageant leur silhouette avec les Trafic. Mais le rachat d'Opel et Vauxhall par PSA l'an dernier rendait logique une convergence avec les technologies du groupe déjà développées pour les marques Peugeot et Citroën."L'investissement dont va bénéficier le site de Luton permettra d'optimiser ses processus industriels pour les amener au meilleur niveau de performance", affirme le groupe.En 2017, PSA a enregistré des "ventes record" de véhicules utilitaires légers (VUL), à 476.500 unités, soit une hausse de 15% par rapport à 2016. En prenant en compte les dérivés véhicules particuliers, comme les Peugeot Traveller et Citroën SpaceTourer, les ventes ont même atteint 658.000 unités.PSA explique qu'il "entend renforcer sa part de marché en Europe et accélérer son développement dans d'autres régions du monde"."Avec l'augmentation de ses capacités de production sur le segment des vans compacts, le Groupe PSA pourra servir au mieux ses clients depuis le site de Luton (Angleterre) à partir de 2019, en complément de l'usine actuelle d'Hordain", dans le nord de la France, assure le groupe.(©AFP / 04 avril 2018 12h16)