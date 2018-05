PSP Swiss Property améliore sa rentabilité au premier trimestre

Zurich (awp) - La société immobilière PSP Swiss Property a amélioré sa rentabilité sur les trois premiers mois de l'année. Le bénéfice net avant revalorisation a bondi de 8,7% à 43,2 millions de francs tandis que le produit des loyers a crû plus modérément, a souligné l'entreprise mardi.La hausse du bénéfice net s'explique par la progression de produits d'exploitation et prestations propres en lien avec l'achat de biens immobiliers au groupe bancaire genevois Edmond de Rothschild ainsi qu'à des charges financières inférieures.Les dépenses opérationnelles ont progressé de 1,5% à 13,8 millions. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) avant revalorisation s'est de son côté inscrit en hausse de 7,2% à 60,6 millions.Le produit des loyers a progressé plus modérément, en hausse de 1,1% à 69,1 millions.Les résultats dépassent les prévisions des analystes sur le plan de la rentabilité. Le consensus AWP tablait sur un Ebitda de 56,0 millions et un bénéfice net de 43,2 millions. Le produit des loyers correspond exactement aux attentes.Le premier trimestre a été marqué par l'intégration de neuf biens immobiliers rachetés à Edmond de Rothschild. Désormais, la valeur totale du portefeuille de PSP se porte à 7,27 milliards de francs. La nouvelle construction Grosspeter Tower à Bâle a été terminée et intégrée au portefeuille d'investissements.Les autres projets en cours ont avancé selon les attentes, notamment à Zurich où plusieurs surfaces de bureaux seront destinés à devenir des espaces de co-working.A fin mars, le taux de vacance s'est inscrit à 8,5%, contre 8,2% à fin 2017 en raison de la Grosspeter Tower à Bâle. Toutefois, dès le mois de mai, le contrat de location avec Bayer devrait permettre de faire baisser le taux de vacance dans la tour de 68,4 à fin mars à environ 30%.Pour l'ensemble de l'année, PSP table sur un Ebitda hors revalorisation de plus de 235 millions et un produit des loyers en hausse d'environ 8 millions. La société s'attend désormais à un taux de vacance en repli à 7,5%, contre 8,5% ciblé auparavant.ol/al(AWP / 08.05.2018 07h55)