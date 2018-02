PSP Swiss Property veut augmenter le dividende après un solide bénéfice 2017

(ajoute commentaires CEO, actualise cours de Bourse)Zurich (awp) - PSP Swiss Property a profité d'une hausse du bénéfice net l'année dernière, bien que le revenu des immeubles se soit inscrit en léger repli. La société immobilière proposera de relever le dividende, a-t-elle annoncé mardi. Pour l'année en cours, les objectifs sont marqués d'une certaine retenue.Le bénéfice net hors effets de revalorisations a progressé de 3,3% à 178,3 mio CHF. Les ventes du projet résidentiel Salmenpark II à Rheinfelden expliquent en grande partie cette solide performance. En incluant le jeu des revalorisations, le bénéfice net a atteint 257,4 mio.Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a atteint 242,8 mio CHF, en petite hausse de 0,5% sur un an. Le revenu des immeubles s'est par contre replié de 1,4% à 272,5 mio. Cette baisse s'explique par une résiliation de bail par l'unique locataire au Petit-Lancy.Fort de cette performance, la société propose un relèvement du dividende à 3,40 CHF par titre, contre 3,35 CHF l'année précédente.Les résultats sont globalement en ligne avec les prévisions du consensus AWP. Ce dernier tablait sur un revenu des immeubles de 271,9 mio CHF et un Ebitda ajusté de 241,7 mio. Par contre, les analystes s'attendaient à un dividende inférieur, à 3,36 CHF par titre.Fin 2017, le portefeuille immobilier était évalué à 7,05 mrd CHF. Le taux de vacance s'est replié de 1,1 point de pourcentage à 8,2% à fin décembre 2017. La société se félicite d'une part de fonds propres solide avec 54,0%.Les projets en cours de développement avancent, notamment pour le premier hôtel à Zurich du groupe allemand Ruby Hotels & Resort, dont l'ouverture est prévue en 2021. A Bâle et Zurich, deux projets presque terminés, une nouvelle construction et une rénovation ont déjà trouvé 75% de leurs futurs locataires.A Genève, un contrat a été signé pour la location de 70% d'un projet en cours. A Lugano, une construction a débuté et doit être livrée début 2020 pour un investissement de 80 mio CHF.PRÉVISIONS RETENUESPour 2018, PSP table sur un Ebitda hors effets de revalorisation en recul, mais de plus de 235 mio CHF, en raison de gains plus faibles escomptés dans la vente de logements en copropriété. Le revenu des immeubles devrait de son côté progresser d'environ 8 mio. La société s'attend à un taux de vacance légèrement supérieur à 8,5%, en raison de la reclassification du projet Grosspeter Tower à Bâle."Nos prévisions sont retenues mais nous préférons être prudent", souligne le directeur général CEO Giacomo Balzarini. Si les deux immeubles sont vendu, nos prévisions tombent à un taux de vacances de 7,0%. A long terme, l'objectif est de faire passer le taux de vacances sous 6%.Le directeur ajoute par ailleurs que la situation s'améliore sur le marché de l'immobilier commercial, "surtout dans les centres".Les analystes de la Banque cantonale de Zurich (ZKB) notent que les résultats sont "très solides" et les perspectives "robustes". Ils reconduisent leur recommandation "surpondérer".En début d'après-midi, le titre PSP prenait 1,0% à 89,50 CHF dans un SPI en repli de 0,46%.ol/al/jh(AWP / 27.02.2018 13h25)