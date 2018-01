PSP conclut deux contrats de bail avec des fournisseurs de co-working

Zurich (awp) - La société immobilière PSP Swiss Property a conclu deux contrats de bail avec des fournisseurs co-working. Westhive louera dès avril prochain une surface rénovée de 1660 m2 à Zurich-West et des espaces de co-working pour startups et entreprises actives dans le marketing et la technologie, a précisé PSP mardi soir. Regus louera pour sa part dès le milieu de cette année une surface de 1700 m2 au "Businesspark Richtistrasse" de Wallisellen.Le co-working gagne en signification et PSP est actif depuis longtemps dans ce secteur, précise-t-il dans son communiqué. Avec ces nouveaux contrats, la société développe son expertise dans ce segment.tp/rp/fr(AWP / 16.01.2018 18h20)