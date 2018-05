Pachinian affirme à Poutine "l'importance" des relations russo-arméniennes

Sotchi (Russie) - Le nouveau Premier ministre arménien Nikol Pachinian a assuré lundi Vladimir Poutine de "l'importance stratégique" des relations entre Moscou et Erevan, lors de sa première rencontre avec le président russe depuis son élection."Il existe une relation stratégique et une alliance entre l'Arménie et la Russie", a déclaré Nikol Pachinian à Sotchi, dans le sud de la Russie, à quelques heures de l'ouverture d'un sommet de l'Union économique eurasiatique, dont les deux pays sont membres."Je vous assure que sur cette question, il existe en Arménie un consensus et que personne ne doutera jamais de l'importance stratégique des relations russo-arméniennes", a-t-il affirmé.Il a salué la "position équilibrée de la Russie" au cours des manifestations antigouvernementales en Arménie, qui avaient mené en avril à la démission du Premier ministre Serge Sarkissian, qui avait pris la tête du gouvernement après avoir été président du pays de 2008 à 2018."Je vous souhaite de réussir en tant que chef du gouvernement", a déclaré M. Poutine, qualifiant l'Arménie de "plus proche allié et partenaire dans la région" pour la Russie.Après avoir mené pendant trois semaines un mouvement de contestation visant le Parti républicain au pouvoir et l'ancien président Serge Sarkissian, Nikol Pachinian a été élu le 8 mai Premier ministre arménien.Vladimir Poutine, qui a été l'un des premiers dirigeants à envoyer un télégramme félicitant M. Pachinian pour son élection et s'était entretenu au téléphone avec lui le jour même, a réitéré ses félicitations lundi, lors de l'ouverture du sommet de l'Union économique eurasiatique (Russie, Bélarus, Arménie, Kirghizstan, Kazakhstan)."J'aimerais avant tout saluer le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian (...). Je vous félicite encore une fois pour votre élection à ce poste", a-t-il lancé, devant ses homologues bélarusse, kirghiz et kazakh et le chef du gouvernement arménien, réunis autour d'une table ronde.Pour sa part, depuis le début du mouvement de la contestation en Arménie, à la mi-avril, M. Pachinian a pris soin de ménager l'allié traditionnel qu'est la Russie et il a plusieurs fois souligné que l'alliance avec Moscou resterait avec lui un axe essentiel de la politique arménienne."La sincérité doit être l'élément principal de nos relations", a ainsi déclaré M. Pachinian dans un entretien à la chaîne de télévision russe Rossia 24 à quelques jours de son arrivée en Russie."Je comprend que Moscou a des préoccupations, mais je pense qu'après notre rencontre (avec Vladimir Poutine, ndlr), il n'y aura plus de préoccupations et tout dans les relations russo-arméniens changera pour le mieux", a-t-il assuré.Tout au long de la crise en Arménie, la Russie s'était tenue à l'écart, contrastant avec l'habituelle méfiance envers toute contestation populaire susceptible d'amener des dirigeants hostiles au Kremlin au pouvoir dans une ex-république soviétique.(©AFP / 14 mai 2018 13h50)