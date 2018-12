Pacte sur les migrations: Marine Le Pen à Bruxelles samedi avec le Vlaams Belang et Steve Bannon

Nanterre - Marine Le Pen a appelé lundi Emmanuel Macron à ne pas signer le pacte mondial sur les migrations, un "acte de trahison" à ses yeux, et annoncé qu'elle participerait samedi sur ce thème à un meeting du parti nationaliste flamand Vlaams Belang à Bruxelles, ainsi que Steve Bannon."Avec cette nouvelle trahison silencieuse de la nation, nos dirigeants franchissent une nouvelle étape dans la submersion organisée de notre pays", a estimé la présidente du RN lors d'une conférence de presse au siège de son parti à Nanterre (Hauts-de-Seine).Ce pacte des migrations sera au centre d'un meeting auquel Marine Le Pen participera samedi prochain à Bruxelles aux côtés du patron du parti flamand d'extrême droite Vlaams Belang, Tom Van Grieken, a-t-elle précisé.L'ancien et sulfureux stratège de Donald Trump, Steve Bannon, qui entend fédérer les mouvements nationalistes en Europe, est annoncé comme invité de ce rassemblement, a précisé le RN dans un communiqué.Premier du genre sur le sujet, le texte de l'ONU recense des principes (défense des droits de l'Homme, des enfants, reconnaissance de la souveraineté nationale) et une vingtaine de propositions pour aider les pays à faire face aux migrations, en facilitant l'information, l'intégration des migrants, l'échange d'expertises. Il interdit les détentions arbitraires, n'autorisant les arrestations qu'en dernier recours.Pour la finaliste de la présidentielle de 2017, ce texte "pose la première pierre d'un droit à la migration, un droit reconnu comme un droit de l'Homme" et porte une "philosophie mondialiste et donc immigrationniste".La députée du Pas-de-Calais a dénoncé dans ce pacte "l'organisation active des migrations mondiales par les États signataires, le pillage imposé des pays d'accueil, l'institutionnalisation du communautarisme par l'institutionnalisation des diasporas, la propagande pro-migrants et la persécution des opposants à l'immigration".Marine Le Pen a jugé que les Français rencontrés sur les barrages des "gilets jaunes" étaient "conscients qu'on ne peut pas accueillir des centaines de milliers de personnes supplémentaires, sans que ça ait une influence sur l'équilibre de nos budgets sociaux et de nos territoires".Non contraignant, ce pacte de l'ONU sera soumis à approbation les 10 et 11 décembre lors d'un sommet à Marrakech. Il avait été adopté à New York en juillet par tous les pays membres de l'organisation - à l'exception notable des États-Unis - mais depuis, les retraits ou reports de décision s'accumulent, jetant une sérieuse ombre sur le sommet à venir.(©AFP / 03 décembre 2018 14h34)