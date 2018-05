Pakistan: 23 morts dans des explosions dans deux mines de charbon

Quetta (Pakistan) - Vingt-trois personnes ont péri et 11 ont été blessées sans des explosions de gaz dans deux mines de charbon voisines dans le sud-ouest du Pakistan, ont annoncé dimanche des responsables locaux.Une première explosion due au méthane s'est produite peu avant minuit dans la nuit de samedi à dimanche dans une mine de Marwaarh, à l'est de Quetta, la capitale de la province du Balouchistan, frontalière de l'Iran et de l'Afghanistan.Jawaid Shahwani, préfet de police de Quetta, a indiqué que 16 des 25 ouvriers présents dans la mine au moment de l'explosion avaient péri, les autres ayant été secourus et hospitalisés.Trois heures plus tard, une explosion similaire a eu lieu dans une mine située à 25 km à l'ouest à Spin Carez, faisant sept morts.Les conditions de sécurité et la ventilation dans les mines au Pakistan sont souvent déficientes. En mars 2011, au moins 43 mineurs avaient été tués au Balouchistan dans l'effondrement d'une mine de charbon lui aussi provoqué par une explosion.(©AFP / 06 mai 2018 09h57)