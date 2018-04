Pakistan: 4 chrétiens tués dans une attaque revendiquée par l'EI

Quetta (Pakistan) - Quatre chrétiens ont été tués lundi par balles par des tireurs non identifiés à Quetta, dans le sud-ouest du Pakistan, a annoncé la police, au cours d'une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique.L'attaque s'est produite dans un quartier à majorité chrétienne de la capitale de la province du Baloutchistan."Trois membres d'une même famille, dont une femme, ont été tués lorsque le rickshaw à bord duquel ils se trouvaient (...) a été attaqué", a déclaré à l'AFP le chef de la police provinciale, Moazzam Jah Ansari. "Le chauffeur du rickshaw, qui était également chrétien, figure au nombre des victimes"."Les premiers résultats de l'enquête suggèrent que les victimes ont été visées en raison de leur foi", a précisé M. Ansari.Une enfant a été blessée au cours de l'attaque et été hospitalisée, mais ses jours ne sont pas en danger.La branche de l'EI en Afghanistan et au Pakistan a revendiqué l'attaque, selon SITE, une organisation spécialisée dans la surveillance des sites jihadistes.Des militants islamistes ont déjà par le passé attaqué des chrétiens et d'autres minorités religieuses du Baloutchistan, comme par exemple les chiites.En décembre, deux kamikazes se sont fait exploser dans une église de Quetta, tuant neuf personnes et en blessant une dizaine.Les chrétiens représentent moins de 2% des 200 millions de Pakistanais, en très grande majorité musulmans, et sont victimes de discriminations et de violences.(©AFP / 02 avril 2018 20h02)