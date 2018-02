Pakistan: Asma Jahangir était une "géante des droits de l'Homme"

La militante et avocate pakistanaise Asmar Jahangir, décédée ce week-end, était une "géante des droits de l'Homme", a affirmé le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres."Elle était une infatigable avocate des droits inaliénables de tous les peuples et de l'égalité - que ce soit en tant qu'avocate pakistanaise (...), militante globale de la société civile ou rapporteure spéciale", a déclaré M. Gutierres dans un communiqué.Asma Jahangir, qui fut Rapporteure spéciale des Nations unies pour le Conseil des droits de l’Homme, était "brillante, pleine de principes, courageuse et gentille", a-t-il ajouté, transmettant ses "sincères condoléances" à ceux qui la pleurent.La fondatrice de la Commission pakistanaise des droits de l’Homme, avait affronté menaces de mort, coups et passage en prison dans des affaires de défense des droits humains. Elle qui avait tenu tête à des dictateurs a succombé à un arrêt cardiaque à l'âge de 66 ans.Les réseaux sociaux pakistanais étaient inondés de témoignages affligés après la mort de celle qui était vue par beaucoup comme "la boussole morale" du pays. Lundi, les unes des quotidiens pakistanais lui rendaient unanimement hommage.Elle "parlait avec un immense courage pour tous les opprimés du pays, agissant comme la conscience du Pakistan", a écrit The News, un quotidien en langue anglaise, quand Dawn, un autre journal l'a qualifée de "sans peur" et de "véritablement emblématique".Asma Jahangir, défenseure acharnée des droits des femmes et opposante à la peine de mort, avait remporté nombre de batailles au cours de sa carrière, obtenant notamment la liberté pour des travailleurs forcés enchaînés par leur dette.Elle n'hésitait pas à critiquer ouvertement la puissante armée pakistanaise, y compris lorsqu'elle devint la première femme à présider le barreau pakistanais.Arrêtée en 2007 sous le régime du général Pervez Musharraf, elle avait affirmé en 2012 que sa vie était menacée par les redoutés services secrets du pays, l'ISI.De nombreuses prières devaient se tenir ces jours-ci dans sa ville natale de Lahore, selon un avis mortuaire publié par sa famille dans la presse locale.(©AFP / 12 février 2018 14h02)