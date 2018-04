Pakistan: des milliers de manifestants à une manifestation pro-Pachtounes interdite

Lahore (Pakistan) - Des milliers de personnes se sont rassemblées dimanche à Lahore, la deuxième ville du Pakistan, malgré l'interdiction de cette manifestation, pour protester contre les abus dont les Pachtounes se disent les victimes de la part des forces de sécurité, a constaté l'AFP."Les uniformes sont derrière les terroristes", ont scandé les protestataires. "Quand nous parlons d'uniformes, nous parlons de ceux qui sont puissants. Nous parlons des généraux qui prennent les décisions", a lancé à la tribune le leader du Mouvement de protection des pachtounes (PTM) Manzoor Pahsteen, qui a dénoncé les "tactiques sales" de l'armée pakistanaise.Un reporter de l'AFP a estimé à 5.000 le nombre de participants - contre 30.000 deux semaines plus tôt à Peshawar, la grande ville du Nord-Ouest, majoritairement peuplée de Pachtounes. Lahore, capitale du Penjab, est majoritairement peuplée de Penjabis."Nous n'acceptons pas un Pakistan qui est pour les généraux et les mollahs", a de son côté déclaré à l'AFP Fanoos Gujar, un participant.Créé il y a trois mois, le PTM réclame la fin des abus et discriminations dont ses membres se disent victimes, notamment des disparitions forcées et des exécutions extra-judiciaires perpétrées par les forces de l'ordre. Celles ci, ajoute le PTM, les font passer pour des affrontements meurtriers avec des criminels ou des terroristes.Les Pachtounes, qui comptent pour 15% de la population pakistanaise, sont principalement établis dans le nord-ouest du pays, où la lutte contre des groupes extrémistes, principalement les talibans, a été particulièrement sanglante.L'armée y a fourni des bases à certains groupes extrémistes après que les talibans ont été évincés du pouvoir en Afghanistan fin 2001 par une coalition internationale menée par les Etats-Unis, accuse le PTM, alors que dans le même temps, d'autre groupes armés se battaient contre les militaires pakistanais.La population locale s'est alors retrouvée prise entre le feu de l'armée et des extrémistes, dont certains étaient ciblés et d'autres non. Des civils ont été harcelés, tués ou kidnappés par les deux parties, affirme le mouvement pachtoune.L'armée pakistanaise réfute ces accusations, accusant le PTM d'être manipulé par l'Inde, le voisin et ennemi du Pakistan.Malgré un black-out médiatique du mouvement, dont aucune télévision n'a diffusé les images, sa capacité à attirer de telles foules constitue l'un des plus forts défis porté à la très puissante armée pakistanaise depuis des années.Le rassemblement s'est tenu quelques heures après que des leaders du PTM, des représentants étudiants et des représentants d'un petit parti marxiste eurent été interpellés samedi soir, puis remis en liberté dimanche au petit matin."Ils ont arrêté plus de 20 membres la nuit dernière. (...) Ils ont été libérés vers 2 heures du matin", a indiqué à l'AFP Mohsin Dawar, le numéro 2 du PTM.Un officier de police local a confirmé les arrestations et les libérations.D'après Manzoor Pashteen, les autorités n'avaient pas donné leur aval à la tenue de la manifestation, bien qu'ayant été sollicitées à de multiples reprises par des membres du PTM. Des eaux usées avaient également été versées à l'endroit du rassemblement pour empêcher sa tenue, selon des images visibles sur Twitter.(©AFP / 22 avril 2018 17h11)