Islamabad - Le ministre de l'Intérieur du Pakistan Ahsan Iqbal a été blessé par balles dimanche mais sa vie n'est pas en danger, a indiqué son assistant à l'AFP, alors que des élections législatives doivent se tenir dans quelques mois."Ahsan Iqbal a été visé et blessé à un bras", a déclaré Asim Khan, un assistant du ministre. "Il est hors de danger mais il a été transporté dans un centre médical à Lahore", a-t-il poursuivi, ajoutant que son assaillant avait été arrêté.Aucun autre détail n'est pour l'instant disponible, a indiqué M. Khan.Le Premier ministre Shahid Khaqan Abbasi a condamné l'attaque, qui s'est produite alors que le Pakistan se prépare à des élections législatives dans les mois à venir, même si leur date définitive n'est pas encore fixée.D'après Malik Ahmed Khan, un porte-parole du gouvernement du Penjab, où la tentative d'assassinat présumée s'est tenue, Ahsan Iqbal assistait à un meeting électoral dans sa circonscription du district de Narowal quand on lui a tiré dans le bras droit."L'assaillant allait tirer une seconde fois quand la police et les participants au meeting l'ont neutralisé", a-t-il poursuivi, ajoutant que le ministre était en train d'être opéré et confirmant que sa vie n'était pas en danger.L'attaque survient alors que le parti au pouvoir, la Ligue musulmane pakistanaise (PMLN), a fait face à de lourdes déconvenues.La Cour suprême a destitué en juillet dernier pour corruption de l'ex-Premier ministre Nawaz Sharif, depuis lors interdit de diriger le PMLN, qu'il a créé, puis de participer à vie à tout scrutin.La justice pakistanaise a ensuite démis en avril l'un de ses proches, le ministre des Affaires étrangères Khawaja Asif, pour violation des règles électorales.(©AFP / 06 mai 2018 14h53)