Pakistan: un journaliste primé en France échappe à une tentative d'enlèvement

Islamabad - Un journaliste pakistanais primé en France et critique du rôle de l'armée dans son pays a affirmé mercredi avoir été victime d'une tentative d'enlèvement par des inconnus armés à Islamabad.Taha Siddiqui, co-lauréat du prestigieux prix français de journalisme Albert Londres en 2014 dans la catégorie audiovisuel pour un reportage diffusé par France 2 sur les campagnes de lutte contre la polio en Afghanistan et au Pakistan, a déclaré avoir été agressé par un groupe d'une douzaine d'hommes alors qu'il était en route tôt mercredi matin pour l'aéroport de Rawalpindi. Il a réussi à prendre la fuite, subissant de légères blessures au passage."Sauf et (au poste de) police à présent. En quête de soutien sous toutes les formes possibles #StopEnforcedDisappearances (Stop Aux disparitions forcées)", a-t-il tweeté via le compte d'un collègue journaliste.Le trentenaire Taha Siddiqui dirige le bureau de la chaîne de télévision indienne WION à Islamabad, et collabore avec la chaîne française France 24 et d'autres médias. Il avait porté plainte l'année dernière pour harcèlement après avoir subi des pressions liées selon lui à ses positions critiques sur l'armée et les services secrets pakistanais.Il revient désormais à la police d'identifier les suspects, a-t-il déclaré mercredi soir lors d'une conférence de presse à Islamabad, suggérant toutefois que des "agences" de sécurité liées à l'Etat pourraient avoir été impliquées dans ce qu'il a décrit comme une manoeuvre bien coordonnée."Je pense que l'idée est de me faire taire", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'avait pas l'intention de quitter le Pakistan en dépit de ses inquiétudes pour sa sécurité. "Je suis ici. Je reste ici", a-t-il dit appelant les autorités à le protéger.- "Extrêmement inquiétant" -Cet épisode est "extrêmement inquiétant et renforce la crainte -exprimée depuis un moment déjà par les organisations des droits humains et de médias- que le gouvernement du Pakistan considère la violence comme un outil pour gérer les voix dissidentes", a réagi pour l'AFP le représentant de l'ONG Human Rights Watch, Saroop Ijaz."C'est aussi un indice de l'impunité qui règne depuis longtemps, et qui a pris de l'ampleur récemment", a-t-il ajouté."Les attaques à l'encontre de Taha Siddiqui et d'autres journalistes pakistanais doivent faire l'objet d'une enquête immédiate et efficace de la part des autorités", a pour sa part réagi Amnesty International dans un communiqué. "Le journalisme n'est pas un crime. Attaquer les journalistes l'est", souligne l'organisation.Le Syndicat des journalistes d'Islamabad et Rawalpindi a également indiqué avoir pris contact avec le ministre de l'Intérieur Ahsan Iqbal pour exiger une enquête.Cet incident intervient quelques mois après qu'un célèbre journaliste pakistanais, Ahmed Noorani, eut été extrait de force de sa voiture et passé à tabac par des hommes armés à Islamabad.Des cas de disparitions forcées sont régulièrement signalés au Pakistan, en particulier dans les zones troublées frontalières de l'Afghanistan et dans la province instable du Baloutchistan (sud-ouest). Leur nombre s'élevait fin 2017 à plus de 1.500 selon une commission officielle.Le pays se classe régulièrement parmi les plus dangereux pour les journalistes. Critiquer la puissante armée y est considéré comme particulièrement risqué. Plusieurs reporters ont été arrêtés, battus ou même tués après s'y être hasardés.Début 2017, cinq blogueurs pakistanais qui faisaient publiquement connaître leur opposition à l'islam radical, l'armée ou le gouvernement sur les réseaux sociaux, avaient disparu à quelques jours d'intervalle.Quatre d'entre ont par la suite été libérés. Certains se sont plaints d'avoir été torturés.Au Baloutchistan, plusieurs journaux et clubs de presse locaux ont par ailleurs été contraints de cesser leurs activités pendant plusieurs mois dernièrement suite à des menaces de groupes insurgés, illustrant un autre type de danger auquel sont controntés les journalistes dans cette région.(©AFP / 10 janvier 2018 16h27)