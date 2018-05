Palestiniens: Erdogan espère que le sommet de l'OCI adressera un "message très fort au monde"

Londres - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a espéré mardi qu'un sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) vendredi à Istanbul adresserait "un message très fort au monde" après que des dizaines de Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens à la frontière de la bande de Gaza."La rencontre extraordinaire de vendredi adressera un message très fort au monde depuis Istanbul", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse à Londres avec la Première ministre britannique Theresa May, ajoutant que l'ensemble des 57 pays membres de l'OCI étaient invités.M. Erdogan a par ailleurs appelé à une manifestation vendredi à Istanbul sous le slogan "Halte à l'oppression", en signe de solidarité avec les Palestiniens.Le président turc, ardent défenseur de la cause palestinienne, avait déjà accueilli l'an dernier à Istanbul un sommet de l'OCI pour dénoncer la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade."L'Amérique dit: je suis forte, donc j'ai raison. Non, vous n'avez pas raison", a lancé M. Erdogan. "L'Histoire ne vous pardonnera pas", a-t-il prédit à l'intention des Etats-Unis et d'Israël.(©AFP / 15 mai 2018 18h21)