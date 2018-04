Paludisme: Novartis va investir 100 millions de dollars dans la recherche

Le géant pharmaceutique suisse Novartis va investir plus de 100 millions de dollars (80 millions d'euros) dans les cinq prochaines années, dans la recherche de nouveaux traitements contre le paludisme, a-t-il annoncé mardi.Le groupe entend également appliquer des prix équitables visant à favoriser l'accès aux traitements dans les pays où le paludisme est endémique, a-t-il indiqué dans un communiqué, alors que se tient cette semaine au Sénégal une grande conférence panafricaine sur le paludisme.Il prévoit aussi d'améliorer l'accès aux antipaludiques pédiatriques, pointant que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé comme objectif de réduire la mortalité infantile liée au paludisme d'au moins 90% d'ici à 2030. Il projette ainsi de mettre en oeuvre des programmes de renforcement des systèmes de santé dans quatre pays subsahariens."La résistance aux traitements représente la plus grande menace pour les progrès incroyables qui ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme au cours des 20 dernières années", a déclaré Vas Narasimhan, le nouveau directeur général de Novartis, cité dans le communiqué, précisant que le groupe entend développer une nouvelle génération de traitements.Les décès liés au paludisme dans le monde ont diminué de plus de 60% entre 2000 et 2015, mais les progrès pourraient ralentir, notamment en raison de la résistance croissante des moustiques aux insecticides et de la résistance des parasites aux traitements à base d'artémisinine, utilisés actuellement dans les grandes thérapies.Certains experts craignent que la résistance ne se propage plus rapidement en raison de l'intensification du commerce et des voyages entre l'Afrique et l'Asie, où les premiers signes de résistance aux médicaments émergent, a pointé Novartis.Les efforts de recherche porteront en particulier sur deux nouveaux médicaments à l'étude, appelés KAF156 et KAE609, issus de nouvelles classes de médicaments.Selon le rapport sur le paludisme dans le monde, 216 millions de cas de paludisme ont été recensés en 2016, engendrant 445.000 décès.(©AFP / 17 avril 2018 08h50)