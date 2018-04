Panalpina a connu une entame d'année "encourageante"

Zurich (awp) - Le groupe de logistique Panalpina a bouclé le premier trimestre sur une amélioration de la rentabilité tant dans le fret aérien que maritime, même si ce dernier continue d'être déficitaire. Jeudi dans un communiqué, la direction du transporteur bâlois se félicite d'un "début 2018 encourageant", mettant en avant la contribution de la division Logistique au résultat opérationnel.Les ventes nettes ont progressé de 11% à 1,41 milliard de francs. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a plus que doublé (+138%) pour s'établir à 64,4 millions et le résultat avant intérêts et impôts a bondi de près de moitié (+49%) à 24,4 millions. Le bénéfice net dégagé entre janvier et mars s'est amélioré d'un tiers par rapport au 1er trimestre 2017, à 16,6 millions.Le partiel présenté par Panalpina est dans l'ensemble supérieur aux projections des analystes consultés par AWP, à l'exception de l'Ebit, conforme aux prévisions, et le bénéfice net, attendu en moyenne à 17,8 millions de francs.Pour la suite de l'exercice, la direction met en avant la robustesse de la demande dans le fret aérien et indique qu'elle va continuer à concentrer ses efforts sur le retour à la rentabilité de ses activités maritimes.buc/jh(AWP / 19.04.2018 08h01)