Panalpina enregistre une hausse du bénéfice annuel

(ajoute détails sur les divisions)Zurich (awp) - Le groupe logistique Panalpina a enregistré en 2017 des résultats en hausse, portés par le fret aérien, mais inférieur en grande partie aux attentes du marché. Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé à 3,75 CHF par action au titre de l'exercice écoulé, annonce mercredi l'entreprise bâloise."2017 a été caractérisée par des volumes et une rentabilité record pour le fret aérien", a fait remarquer le directeur général (CEO) Stefan Karlen, cité dans le communiqué. En revanche "le fret maritime a enregistré des volumes stables mais la pression sur les marges, qui s'est poursuivie au 4e trimestre, a entrainé une perte pour ce secteur en 2017", a ajouté le patron.Au cours de l'année écoulée, le bénéfice net s'est inscrit en hausse de 9,9% à 57,5 mio CHF. Le bénéfice brut a pris 2% à 1,4 mrd CHF tandis que le bénéfice opérationnel (ebit) a bondi de 25,9% à 103,3 mio, indique le communiqué. Le chiffre d'affaires s'est pour sa part étoffé de 6,4% à 5,53 mrd CHF.A l'exception du chiffre d'affaires, les résultats sont inférieurs au consensus AWP.Le fret aérien a vu ses volumes s'étoffer de 8% à 995'900 tonnes, un chiffre record, selon le communiqué. Si le bénéfice brut par tonne transportée a baissé de 1%, le bénéfice brut total est en hausse de 7,4% à 427,2 mio CHF. Le ratio ebit/marge bénéfice brut s'est amélioré de 3,7 points de pourcentage à 17,3%.Le fret maritime a aussi enregistré une hausse des volumes de 2% à 1,5 mio EVP. Le bénéfice brut par équivalent vingt pieds (EVP) a reculé de 6% et le bénéfice brut total de 3,8% à 427,2 mio CHF. Des marges plus basses dans un environnement difficile ainsi que des coûts pour l'introduction d'un nouveau système informatique expliquent la perte ebit de 15,1 mio CHF contre -0,6 mio l'an dernier, selon Panalpina.La division logistique a pour sa part réalisé un bénéfice brut en hausse de 14% à 331,1 mio CHF et l'ebit a été multiplié par 4,5 à 8,1 mio CHF.Pour 2018, Panalpina s'est déclaré confiant, sans toutefois articuler des objectifs chiffrés.lk/buc(AWP / 07.03.2018 08h35)